В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
1 час назад

Невролог раскрыл способ справиться со слабостью после COVID-19

Lenta.ru

Врач первой категории, невролог, реабилитолог «Клиники инновационных технологий» в Куркино (КИТ) Алексей Руденко рассказал, что слабость у переболевших коронавируса появляется из-за застоя венозной крови, сообщает ТАСС.

Невролог раскрыл способ справиться со слабостью после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руденко объяснил, что движение крови по венам становится более медленным из-за сильной интоксикации организма, которую вызывает COVID-19. Это, в свою очередь, создает дефицит питательных веществ в организме, включая кислорода. «Именно проблемы с движением крови после ковида вызывают слабость — мышцы тоже недополучают питания», — отметил специалист.

Невролог раскрыл способ справиться со слабостью и призвал ее не перебарывать, поскольку она не связана с ленью. Не стоит требовать от организма такого же состояния, как и до болезни. Однако Руденко посоветовал и не уходить в другую крайность — полный покой. Он порекомендовал постепенно наращивать нагрузки до привычного уровня и гулять три раза в день по десять минут.

«Ориентироваться стоит на свое состояние: если возникает одышка, нагрузку нужно сократить, однако не прекращать занятия совсем», — подчеркнул Руденко.

Когда пешие нагрузки станут регулярными и не будут вызывать головокружения, одышки, то можно перейти к легким кардионагрузкам, а после — к силовым упражнениям в привычном объеме.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали продолжительность постковидного синдрома. Инфекционист Александр Горелов допустил, что он может сохраняться до года.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители