Развеян «самый большой миф» о сне

Качество сна не зависит от того, насколько поздно человек ложится спать. Об этом заявил врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов. Его цитирует URA.RU.

«Самый большой миф — что полезно ложиться спать до 00.00, а лучше в 22.00. И что сон до полуночи лучше, чем после, чуть ли не в два раза», - сказал Бузунов.

По его словам, цивилизация позволяет обманывать наш мозг. Например, можно жить в Москве по времени Лондона и ложиться спать в 2 часа ночи. Но при этом надо находиться в освещенном пространстве, потому что яркий белый свет мозг воспринимает как солнце.

«Потом вы свет приглушаете, мозг думает, что вечереет, вы засыпаете и прекрасно мелатонин начнет продуцироваться. Можно задернуть шторы и спать до 10.00 утра», - сказал профессор.

Он предупредил, что для организма опасно отсутствие режима. В этом случае организм не понимает, когда и какой гормон продуцировать. Поэтому надо вставать и ложиться приблизительно в одно время.

Кроме того, если отсыпаться в выходные до полудня, а в будни вставать в 6 утра, то человек смещает свои часовые пояса. В ночь на понедельник нужно лечь раньше — организму требуются сутки, чтобы адаптироваться за каждый час разницы.