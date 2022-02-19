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1 час назад

Развеян «самый большой миф» о сне

Майк Габриелян

Качество сна не зависит от того, насколько поздно человек ложится спать. Об этом заявил врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов. Его цитирует URA.RU.

Развеян «самый большой миф» о сне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Самый большой миф — что полезно ложиться спать до 00.00, а лучше в 22.00. И что сон до полуночи лучше, чем после, чуть ли не в два раза», - сказал Бузунов.

По его словам, цивилизация позволяет обманывать наш мозг. Например, можно жить в Москве по времени Лондона и ложиться спать в 2 часа ночи. Но при этом надо находиться в освещенном пространстве, потому что яркий белый свет мозг воспринимает как солнце.

«Потом вы свет приглушаете, мозг думает, что вечереет, вы засыпаете и прекрасно мелатонин начнет продуцироваться. Можно задернуть шторы и спать до 10.00 утра», - сказал профессор.

Он предупредил, что для организма опасно отсутствие режима. В этом случае организм не понимает, когда и какой гормон продуцировать. Поэтому надо вставать и ложиться приблизительно в одно время.

Кроме того, если отсыпаться в выходные до полудня, а в будни вставать в 6 утра, то человек смещает свои часовые пояса. В ночь на понедельник нужно лечь раньше — организму требуются сутки, чтобы адаптироваться за каждый час разницы.

Врач невролог-сомнолог Елена Царева добавила, что существует золотой период перед сном. Это два часа, в которые нужно убрать все, что мешает: свет, еду, тяжелую физическую нагрузку и неприятные эмоции. Они могут влиять на сон и его содержание.

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