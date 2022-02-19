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1 час назад

Какие продукты категорически нельзя хранить в холодильнике

Илья Родин

Пользователь популярной китайской социальной сети WeChat рассказал, что многие продукты нежелательно хранить в холодильнике. Он заявил, что при охлаждении в них могут вырабатываться вредные для здоровья вещества - афлатоксины. Об этом пишут ИноСМИ.

Какие продукты категорически нельзя хранить в холодильнике
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При отравлении этими ядовитыми веществами наблюдаются как дискомфорт в желудке, тошнота и рвота, так и более жесткие последствия. В том числе, увеличение печени и селезенки, желтуха и даже внутреннее кровотечение.

Прежде всего, по мнению китайского специалиста, не следует хранить в холодильнике приправы и специи. При долгом нахождении в нем перец и бадьян отсыревают и производят опасные вещества.

Опасно класть в холодную камеру разнообразные тропические фрукты, в том числе бананы и личи. Сохранить свежесть не удастся. Наоборот, ускорится процесс гниения и будет создана почва для быстрого развития бактерий.

Пользователь WeChat считает, что лапшу следует готовить только на один раз.

«Лапша, приготовленная самостоятельно, может храниться максимум в течение двух-трех дней, однако некоторые считают, что в холодильнике она не портится и может храниться дольше. На самом деле употребление такой лапши может крайне негативно сказаться на здоровье», - уверяет он.

Крайне негативно китайский пользователь отзывается о солениях. По его мнению, засолка овощей сама по себе приводит к образованию вредных веществ. А если соленые овощи еще и поместить в холодильник - они, за счет афлатоксинов, нанесут двойной удар по печени.

И, наконец, он полагает, что недопустимо хранить в холодильнике лекарственные растения. Так как они при этом, в лучшем случае, теряют свои полезные свойства.

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