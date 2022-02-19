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1 час назад

Китай выиграл очередную "космическую гонку" с США

Ferra.ru

Космический аппарат, участвующий в китайской миссии по возвращению образцов с Луны "Чанъэ-5" в 2020 году, находится сейчас на уникальной орбите вокруг Луны, до которой он добрался быстрее американского аппарата.

Китай выиграл очередную "космическую гонку" с США
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Служебный модуль, который сыграл важную роль в доставке 1,731 килограмма свежих лунных образцов на Землю в декабре 2020 года, сейчас находится на далекой ретроградной орбите (DRO) вокруг Луны, согласно данным любительских спутниковых трекеров.

Спутниковый трекер Скотт Тилли и другие, в том числе Жан-Люк Милетт и Эдгар Кайзер, следили за перемещениями "Чанъэ-5" в космосе и после нескольких месяцев наблюдений предоставили доказательства новой лунной орбиты.

На далекой ретроградной орбите космический аппарат взаимодействует с двумя гравитационно стабильными областями перед и за Луной по отношению к Земле. Расстояние до Луны позволяет космическому аппарату выходить на орбиту лишь раз в несколько недель.

Такая орбита не использовалась ранее, но ее планирует использовать миссия НАСА Artemis 1, которая состоится в этом году.

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