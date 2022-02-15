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22 минуты назад

SpaceX первой в мире выпустит туриста в открытый космос

Lenta.ru

Американская компания SpaceX в рамках программы Polaris, инициированной миллиардером Джаредом Айзекманом, впервые в мире выпустит туриста в открытый космос, сообщается на сайте проекта.

SpaceX первой в мире выпустит туриста в открытый космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках программы предполагается отправить в космос три туристических экипажа. Первые две группы полетят на космическом корабле Crew Dragon, третья — на многоразовой транспортной системе Starship.

В рамках первой миссии планируется вывести Crew Dragon на самую высокую околоземную орбиту, на которую когда-либо выходили пилотируемые космические корабли. В ее ходе планируется выход туриста в открытый космос, а также тестирование лазерной связи Starlink. Продолжительность полета — пять суток. Миссия намечена на текущий год.

В феврале глава SpaceX, американский инженер и бизнесмен Илон Маск спрогнозировал, что полноценная эксплуатация транспортной космической системы Starship позволит через несколько лет доставлять на низкую околоземную орбиту (НОО) полезную нагрузку общей массой 150 тонн за менее чем 10 миллионов долларов.

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