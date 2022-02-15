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57 минут назад

«МегаФон» разработал тариф для детей

Lenta.ru

«МегаФон» запустил специальный тариф для детей «МегаФон Kids». Условия учитывают потребности детской аудитории и помогают родителям оградить ребенка от чрезмерного использования интернета и нежелательного контента в сети.

«МегаФон» разработал тариф для детей
Фото: UnsplashUnsplash

«При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких сот тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей. Большинство детей получают первую сим-карту в 7 — 8 лет, причем в 40 процентах случаев вместе со смартфоном и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в сети», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

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В тариф «МегаФон Kids» включена опция, ограничивающая доступ к нежелательному для детей контенту. Сейчас под фильтр попадает около 10 тысяч сайтов, а их перечень обновляется ежедневно. Доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 06:00.

В тарифе голосовые вызовы в сети «МегаФона» бесплатны, также включен пакет из 100 минут на номера других операторов. В стоимость тарифа включено 10 гигабайт ежемесячного мобильного трафика, при этом популярные мессенджеры, в том числе звонки в них, безлимитны и бесплатны даже при отрицательном балансе.

Пользователям тарифа доступен бесплатный специальный контент в «МегаФон ТВ» — 14 детских телеканалов и библиотека из 450 фильмов, мультфильмов и сериалов. При этом трафик при просмотре не расходуется.

Родители могут контролировать состояние мобильного счета ребенка, пополнять баланс и докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого нужно создать семейную группу в мобильном приложении в разделе «Моя семья».

«МегаФон Kids» можно подключить во всех салонах оператора или заказать сим-карту в интернет-магазине. На тариф можно перейти с любого тарифа других операторов, используя бесплатную услугу переноса номера.

Напомним, что в сентябре 2021 года «МегаФон» вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал хартию «Цифровая этика детства».

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