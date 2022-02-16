Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, более 50 добровольцев, которые принимают участие в исследовании препарата уже вакцинированы. Он сообщил, что никаких осложнений у них нет.

«Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет», — отметил он.