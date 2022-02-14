В чем Safari уступает другим браузерам

Обновления Обновления для Safari в большинстве случаев выпускаются вместе с пакетом обновлений на iOS или macOS, но значительные изменения в браузере происходят примерно раз в год, рассказала в беседе с "Газетой.Ru" консультант центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Лидия Базанова.

"Важно понимать, что обновления браузера играют большую роль для его безопасности, так как включают в себя не только новые функции и изменения в интерфейсе, но и исправления выявленных уязвимостей. Многие эксплойты для уязвимостей появляются в свободном доступе, то есть этими уязвимостями могут воспользоваться даже низкоквалифицированные злоумышленники, не понимающие принципа их работы. Опасность атак на браузер заключается в том, что злоумышленники могут перехватывать вводимые в браузер данные или получить доступ к данным, которые пользователь когда-то ввел в браузер и сохранил. Например, данные банковских карт, пароли, персональные данные, личная информация - все это может быть использовано для различных мошеннических схем", - считает Базанова.

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Chrome и другие браузеры обеспечивают более надежную защиту от фишинга и вредоносных программ, так как получают обновления безопасности намного чаще.

Например, цикл обновления браузера Google составляет 4 недели. Эксперт отметила, что обнаружение новых уязвимостей происходит непрерывно, поэтому важно, чтобы разработчик браузера оперативно выпускал обновления. Среди самых свежих примеров - уязвимость в браузере, позволявшая злоумышленникам и любому сайту отслеживать интернет-активность и раскрывать личность пользователей.

Информация об обнаруженном эксплойте была передана Apple еще в ноябре 2021 года, но исправление вышло с обновлением лишь в середине февраля 2022 года. "Жор" ресурсов Некоторые пользователи Safari сталкиваются с ошибкой недостаточной памяти или энергопотребления при использовании браузера. Уведомление "Эта веб-страница использует значительный объем энергии" попросит пользователя закрыть страницу. Эта ошибка обычно появляется, когда одна или несколько страниц используют больше ресурсов, чем обычно, а дополнительное энергопотребление приводит к более быстрому разряду аккумулятора MacBook. Закрытие вкладки способно решить проблему и нормализовать энергопотребление.

Пользователи также встречаются с аналогичным предупреждением о том, что страница использует слишком много памяти. Ошибка "значительная память" особенно раздражает, так как Safari автоматически перезагрузит страницу, в результате чего можно потерять данные из заполненной формы или любой другой текст, который был добавлен.

Эта ошибка возникает как на старых, так и на новых компьютерах Apple, когда у пользователя открыто несколько вкладок браузера или он просматривает "нагруженный" медиафайлами сайт. Нехватка памяти замедляет работу как браузера, так и самого устройства. Можно попытаться исправить это, закрыв вкладки, выйдя из Safari, отключив расширения или очистив кэш браузера. Эти процедуры не всегда работают, и иногда единственный способ устранить проблему - перезагрузить компьютер.

В ходе тестирования самых популярных браузеров на macOS журналом PC Magazine Safari от Apple набрал 471 балл в HTML5test, уступив Chrome, который набрал 528 баллов. HTML5test - это веб-приложение для оценки точности веб-браузера при реализации веб-стандартов HTML5 и базы данных Web SQL, а также стандарта WebGL. Несмотря на то, что большинство пользователей отмечают чрезмерное использование оперативной памяти браузером Chrome, больше всего, как показал тест PC Mag, занимает Safari - 2121 МБ. Firefox, Chrome, Edge и Opera потратили 705, 324, 213 и 187 МБ соответственно. То есть самым экономным браузером в плане потребления ресурсов на компьютерах Apple является Opera.

Расширения Расширения - это хороший способ увеличить функциональность браузера. С их помощью пользователи могут упростить хранение и автозаполнение паролей, используя LastPass и его аналоги, экономить деньги во время покупок при помощи кешбэк-сервисов и многое другое. В Safari на Mac и iOS предусмотрена возможность установки дополнений, но с ней не все так гладко. Как стационарная, так и мобильная версии браузера имеют ограниченное количество расширений в своей библиотеке. Если пользователю для работы в браузере нужны дополнительные возможности, то следует присмотреться к Google Chrome, который может похвастаться широкой библиотекой дополнений.

"В отличие от Google Chrome, у Safari действительно меньше расширений, однако при этом Apple намного серьезнее относится к уровню их безопасности", - отметил в беседе с "Газетой.Ru" руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.

Сломанные сайты и приложения Некоторые сайты могут не поддерживаться браузером Apple, так как в Safari используется движок рендеринга WebKit, который не так популярен, как Chromium, на котором построены Chrome и Microsoft Edge. Chromium, в частности, широко поддерживается разработчиками, и большинство сайтов предназначены для работы именно на нем. Safari также несовместим с некоторыми веб-приложениями. Имея ограниченное время и деньги на разработку, разработчики часто выбирают самую популярную браузерную платформу и ту, которая наиболее удобна для разработчиков.

По итогам 2021 года самым популярным браузером в мире является Google Chrome - он установлен у 49,42% пользователей. В результате такого внимания к Chrome и Edge не все веб-приложения будут запускаются на Safari. Например, функция аудио- и видеозвонков и видеозвонков в популярном мессенджере Slack несовместима с фирменным браузером Apple.

Мультиплатформенность Apple выделяется на фоне конкурентов на рынке благодаря своей экосистеме и простоте использования и совместимости гаджетов друг с другом. Это как плюс, так и минус. Пользователи Safari могут использовать закладки и открытые вкладки на любом гаджете - будто то iPhone или MacBook. Проблема заключается лишь в том, что все это работает только в рамках экосистемы устройств Apple.

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Браузер недоступен для гаджетов других вендоров. Хотя раньше и существовала версия Safari для Windows, но компания отказалась от этого проекта десять лет назад. Нет тем Большинство пользователей, которые выбирают сторонние браузеры, активно используют их возможности кастомизации. Однако в Safari нельзя "подстроить под себя" его интерфейс.

Например, Chrome поддерживает темы, которые меняют внешний вид окон браузера, а в "Яндекс.Браузере" также можно установить видео-обои. Существует множество тем, которые предлагают разный дизайн интерфейса - от самых простых, сменяющих цветовую схему, до сложных, меняющих значки и другие элементы интерфейса.