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1 час назад

Компанию Илона Маска обвинили в жестоком обращении с животными

Ferra.ruиещё 1

В сети появилась информация о том, что «Комитет врачей за ответственную медицину» заявил о том, что организация выступает против использования животных в медицинских исследованиях. При этом жалоба в Министерство сельского хозяйства США была подана в том числе на Neuralink Илона Маска.

Компанию Илона Маска обвинили в жестоком обращении с животными
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Таким образом, компания, занимающаяся разработкой и продвижением нейроинтерфейсов, оказалась в центре своеобразного скандала. По словам представителей организации, они имеют неоспоримые доказательства того, что обезьяны в Neuralink испытывают «сильные страдания в результате ненадлежащего ухода за животными и высокоинвазивных экспериментальных имплантатов головы во время экспериментов».

Сообщается также, что из 23 обезьян, которые участвовали в экспериментах компании в рамках сотрудничества с Калифорнийским университетом, к 2020 году в живых остались лишь семь особей.

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