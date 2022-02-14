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47 минут назад

Астрономы выяснили, что на Луну падает не Falcon 9, а китайская ракета 2014 года

Газета.Ru

На обратную сторону Луны 4 марта 2022 года упадет не ступень ракеты-носителя Falcon 9, а китайская Long March 3C, отправившая в октябре 2014 года на орбиту автоматической лунной станции «Чанъэ-5Т1», которая использовалась для испытаний возвращаемого на Землю спускаемого аппарата. Об этом сообщил астроном-любитель Билл Грей, занимающегося отслеживанием космического мусора, астероидов и других объектов возле Земли и первым заявившим о предстоящем столкновении обломка земной техники с Луной.

Астрономы выяснили, какая ракета упадет на Луну
Фото: virtualtelescope.euvirtualtelescope.eu

Билл Грей, который использует для отслеживания объектов, сближающихся с Землей, программное обеспечение Project Pluto, признал ошибку на своем веб-сайте. Он объяснил, что еще в 2015 году он и другие наблюдатели обнаружили в небе неопознанный объект и дали ему временное обозначение WE0913A. Дальнейшие наблюдения показали, что этот объект, вероятно, имеет искусственное происхождение, и вскоре главным кандидатом стала вторая ступень ракеты, использовавшейся для запуска миссии Deep Space Climate Observatoryy, или DSCOVR, в 2015 году. «Я думал, что это либо DSCOVR, либо какое-то оборудование, связанное с этим, — написал Грей. — Дальнейшие наблюдения однако подтвердили, что WE0913A пролетел мимо Луны через два дня после запуска DSCOVR, и я, и другие наблюдатели пришли к выводу, что отождествление нынешнего объекта с той ступенью было ошибочным». На ошибку первым указал инженер Джон Джорджини из Лаборатории реактивного движения NASA. Вскоре был найден другой кандидат — китайский аппарат «Чанъэ-5Т1», запущенный в октябре 2014 года на ракете Long March 3C в качестве предварительного теста миссии по возвращению лунных образцов. Время запуска и лунная траектория почти точно совпадают с орбитой объекта, который столкнется с Луной в марте.

Видео дня

Ранее новость о том, что ступень ракеты Falcon 9 (как тогда считалось) упадет на Луну 4 марта, вызвала бурную реакцию во всем мире. СМИ критиковали SpaceX за то, что компания оказалась неспособна должным образом утилизировать вторую ступень своей ракеты после запуска миссии DSCOVR. Даже Европейское космическое агентство отметило, что в отличии от компании Илона Маска, оно всегда заботится о сохранении достаточного количества топлива для выведения отработавших ступеней ракет на стабильные орбиты вокруг Солнца.

Объект, который должен упасть на Луну, как писала «Газета.Ru», удалось сфотографировать с Земли основателю проекта Virtual Telescope Project Джанлуку Маси, используя 43-сантиметровый телескоп PlaneWave в Риме, которым он управлял удаленно.

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