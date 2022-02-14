Астрономы выяснили, какая ракета упадет на Луну

На обратную сторону Луны 4 марта 2022 года упадет не ступень ракеты-носителя Falcon 9, а китайская Long March 3C, отправившая в октябре 2014 года на орбиту автоматической лунной станции «Чанъэ-5Т1», которая использовалась для испытаний возвращаемого на Землю спускаемого аппарата. Об этом сообщил астроном-любитель Билл Грей , занимающегося отслеживанием космического мусора, астероидов и других объектов возле Земли и первым заявившим о предстоящем столкновении обломка земной техники с Луной.

Билл Грей, который использует для отслеживания объектов, сближающихся с Землей, программное обеспечение Project Pluto, признал ошибку на своем веб-сайте. Он объяснил, что еще в 2015 году он и другие наблюдатели обнаружили в небе неопознанный объект и дали ему временное обозначение WE0913A. Дальнейшие наблюдения показали, что этот объект, вероятно, имеет искусственное происхождение, и вскоре главным кандидатом стала вторая ступень ракеты, использовавшейся для запуска миссии Deep Space Climate Observatoryy, или DSCOVR, в 2015 году. «Я думал, что это либо DSCOVR, либо какое-то оборудование, связанное с этим, — написал Грей. — Дальнейшие наблюдения однако подтвердили, что WE0913A пролетел мимо Луны через два дня после запуска DSCOVR, и я, и другие наблюдатели пришли к выводу, что отождествление нынешнего объекта с той ступенью было ошибочным». На ошибку первым указал инженер Джон Джорджини из Лаборатории реактивного движения NASA. Вскоре был найден другой кандидат — китайский аппарат «Чанъэ-5Т1», запущенный в октябре 2014 года на ракете Long March 3C в качестве предварительного теста миссии по возвращению лунных образцов. Время запуска и лунная траектория почти точно совпадают с орбитой объекта, который столкнется с Луной в марте.