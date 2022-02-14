Вирусолог спрогнозировал появление нового суперштамма COVID-19

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, где появится новый штамм COVID-19. Об этом пишут «Известия».
По его словам, новый штамм коронавируса скорее всего появится в регионах с «нулевой толерантностью к коронавирусу» — странах Южной Азии или Китае. Он объяснил свое мнение тем, что в Китае живет 1,5 миллиарда «фактически непереболевших людей». Волчков добавил, что это огромная ресурсная база для вируса, и ему есть где размножаться.
«Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании», — заявил он.
Вирусолог рассказал, что в других странах новым вариантам COVID-19 будет сложно появиться, так как там у них уже нет достаточной ресурсной базы. Это связано с тем, что большинство людей уже столкнулись с вирусом — переболели или прошли иммунизацию.
«В целом появление нового суперштамма маловероятно, но если это случится, то в тех самых регионах с нулевой толерантностью», — резюмировал Волчков.
Ранее врач Нелли Соседова заявила, что может появиться новый вариант COVID-19. По ее словам, штамм «омикрон» не будет последней мутацией коронавируса. Она считает, новый вариант COVID-19 будет давать меньше последствий на организм, чем предыдущие варианты.