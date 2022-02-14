Вирусолог спрогнозировал появление нового суперштамма COVID-19

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, где появится новый штамм COVID-19. Об этом пишут «Известия».

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По его словам, новый штамм коронавируса скорее всего появится в регионах с «нулевой толерантностью к коронавирусу» — странах Южной Азии или Китае. Он объяснил свое мнение тем, что в Китае живет 1,5 миллиарда «фактически непереболевших людей». Волчков добавил, что это огромная ресурсная база для вируса, и ему есть где размножаться.

«Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании», — заявил он.

Вирусолог рассказал, что в других странах новым вариантам COVID-19 будет сложно появиться, так как там у них уже нет достаточной ресурсной базы. Это связано с тем, что большинство людей уже столкнулись с вирусом — переболели или прошли иммунизацию.

«В целом появление нового суперштамма маловероятно, но если это случится, то в тех самых регионах с нулевой толерантностью», — резюмировал Волчков.