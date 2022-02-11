В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
24 минуты назад

Коал признали одним из вымирающих видов

Ferra.ru

Правительство Австралии объявило коал вымирающим видом, поскольку засуха, пожары, болезни и потеря среды обитания резко сократили численность животного, которое является символом уникальной дикой природы страны.

Коал признали одним из вымирающих видов
Фото: ТАССТАСС

Это заявление министра охраны окружающей среды страны прозвучало через два года после того, как парламентское расследование предсказало, что коалы могут исчезнуть к 2050 году без срочного вмешательства правительства.

Перевод коал из категории уязвимых в категорию вымирающих не требует от австралийского правительства принятия каких-либо специальных мер. Однако оно отдельно объявило, что примет план восстановления популяции коал, разработанный Департаментом охраны окружающей среды страны.

Этот план будет способствовать принятию законов, защищающих коал и их естественную среду обитания. Кроме того, в прошлом месяце премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что правительство выделит 50 миллионов австралийских долларов в течение четырех лет на восстановление и сохранение одного из символов страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители