Коал признали одним из вымирающих видов

Правительство Австралии объявило коал вымирающим видом, поскольку засуха, пожары, болезни и потеря среды обитания резко сократили численность животного, которое является символом уникальной дикой природы страны.
Это заявление министра охраны окружающей среды страны прозвучало через два года после того, как парламентское расследование предсказало, что коалы могут исчезнуть к 2050 году без срочного вмешательства правительства.
Перевод коал из категории уязвимых в категорию вымирающих не требует от австралийского правительства принятия каких-либо специальных мер. Однако оно отдельно объявило, что примет план восстановления популяции коал, разработанный Департаментом охраны окружающей среды страны.
Этот план будет способствовать принятию законов, защищающих коал и их естественную среду обитания. Кроме того, в прошлом месяце премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что правительство выделит 50 миллионов австралийских долларов в течение четырех лет на восстановление и сохранение одного из символов страны.