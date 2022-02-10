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1 час назад

Американские учёные создали сверхпрочный пластик

News.ru

Новый вид сверхпрочного пластика создали учёные Массачусетского технологического института (MIT), соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature. Новому виду полимерного материала дали название 2DPA-1. По данным учёных, пластик в два раза прочнее стали.

Американские ученые создали сверхпрочный пластик
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

Теоретически вы можете складывать эти листы снова и снова, чтобы сделать сверхлегкие и прочные строительные материалы, которые будут прочнее стали, — заметил профессор MIT Майкл Страно.

Как отмечают специалисты, он примерно в два раза прочнее стали, а по своему строению напоминает кевлар. Кроме того, он не проводит электричество и не взаимодействует с газами. По словам Страно, пластмассы в молекулярном масштабе состоят из волнистых молекул, а имеющиеся между ними зазоры отрицательно влияют на прочность такого материала.

Новшество заключается в том, что строение 2DPA-1 отличается, материал состоит из своеобразных плоских дисков, соединённых водородной связью. Она является самой прочной межмолекулярной связью в природе.

По мнению ученого, наиболее подходящая сфера применения нового сверхпрочного материала — барьерные покрытия. Так как 2DPA-1 способен не пропускать газы, он может быть очень надёжным материалом и использоваться в виде краски или промышленных покрытий. Отдельно была отмечена его экологичность.

Более качественный пластик может позволить нам производить меньше пластика, — отметили в издании.

Ранее стало известно, что российские учёные обнаружили на Камчатке ранее неизвестный науке минерал, ему дали название куфарит. В составе его обнаружены свинец и платина, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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