Врач Комаровский назвал способ сразу определить «Омикрон»

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал сильную боль в горле и слабость в самом начале болезни «принципиальными» симптомами штамма COVID-19 «омикрон». По его словам, именно они отличают «омикрон» от остальных разновидностей смертоносной инфекции, сообщает телеканал «Украина 24».

Фото: vk.com/eokomarovskiy vk.com/eokomarovskiy

Именно у «омикрона» есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от «дельты» и других видов ковида, это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле, — подчеркнул Комаровский.

Кандидат медицинских наук добавил, что при «омикроне» слабость возникает в начале болезни, в то время как при заражении «дельтой» или другими мутациями — лишь со временем.

Второй симптом — очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а при «омикроне» — сразу же, — уточнил врач.