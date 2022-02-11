В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
8 минут назад

Комаровский указал на «принципиальные» симптомы «омикрона»

News.ruиещё 4

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал сильную боль в горле и слабость в самом начале болезни «принципиальными» симптомами штамма COVID-19 «омикрон». По его словам, именно они отличают «омикрон» от остальных разновидностей смертоносной инфекции, сообщает телеканал «Украина 24».

Врач Комаровский назвал способ сразу определить «Омикрон»
Фото: vk.com/eokomarovskiyvk.com/eokomarovskiy

Именно у «омикрона» есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от «дельты» и других видов ковида, это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле, — подчеркнул Комаровский.

Кандидат медицинских наук добавил, что при «омикроне» слабость возникает в начале болезни, в то время как при заражении «дельтой» или другими мутациями — лишь со временем.

Второй симптом — очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а при «омикроне» — сразу же, — уточнил врач.

Ранее стало известно, что при заражении штаммом коронавируса «омикрон» у детей до пяти лет возможно возникновение смертельно опасного состояния, заявил врач-педиатр Сергей Токарев. По его словам, особенно мальчикам грозит отёк гортани, который возникает при остром ларинготрахеите. Данное заболевание требует срочной госпитализации, в противном случае ребёнок может погибнуть, отметил он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители