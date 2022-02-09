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56 минут назад

Ученые предложили долетать до Марса при помощи лазера за 45 дней

Газета.Ru

Группа канадских специалистов из Университета Макгилла по заказу NASA создала концепцию отправки на Марс космического корабля, использующего лазерно-тепловую тягу.

Ученые предложили долетать до Марса при помощи лазера за 45 дней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Предполагается, что мощный наземный лазер будет разогревать водородную плазму в камере позади космического корабля, тем самым создавая тягу посредством выброса газообразного водорода, что позволит долетать до Марса всего за 45 дней, доставив туда припасы для космических колонистов, а в перспективе и их самих.

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Торможение предполагается осуществлять за счет марсианской атмосферы. Статья об этом опубликована в журнале Acta Astronautica. В 2018 году NASA поставило перед инженерами задачу разработать технологию, позволяющую доставлять на Марс полезную нагрузку весом не менее одной тонны максимум за 45 дней, а также совершать более длительные экспедиции во внешнюю часть Солнечной системы и за ее пределы. Столь короткое время полета мотивировано желанием свести к минимуму воздействие разрушительных для земных организмов галактических космических лучей и солнечных бурь.

Компания SpaceX Илона Маска пока предполагает, что полет человека на Марс займет шесть месяцев — при использовании ракет, работающих на химическом топливе. Концепция инженеров из Университета Макгилла предполагает применение массива инфракрасных лазеров диаметром 10 м, установленных на Земле и работающих на длине волны около одного микрона. Общая мощность установки — 100 мегаватт. Полезная нагрузка, выведенная на околоземную орбиту, будет снабжена отражателем, который направит лазерный луч, идущий с Земли, в нагревательную камеру, содержащую водородную плазму.

После того, как ее центральная часть нагреется до 40 000 K, газообразный водород с температурой 10 000 К начнет выбрасываться через сопло, тем самым создавая мощную тягу. К моменту прекращения воздействия лазера корабль разовьет скорость 17 км/с — это позволит ему преодолеть расстояние до орбиты Луны всего за 8 часов.

Когда он достигнет марсианской атмосферы через полтора месяца, то все еще будет двигаться со скоростью 16 км/с, поэтому этап торможения у Марса (например, с помощью его атмосферы) все еще остается сложной задачей для инженерной группы.

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