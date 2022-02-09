Российские ученые займутся очисткой орбиты Земли

В Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева (КНИТУ КАИ) соберут лазерную установку для очистки орбиты Земли. Аппарат будет экологично избавляться от космического мусора, передает ТАСС.

Фото: NASA / Автор не известен NASA / Автор не известен

Установку придумал молодой ученый Дмитрий Кириченко. Исследователь выиграл грант, который позволит проверить свою научно-техническую идею. Проект будет реализовываться на протяжении двух лет.

По словам ученого, сначала будет запускаться импульс, потом произойдет абляция и реактивная тяга материала. Так мусор будет уводиться с орбиты и догорать в плотных слоях атмосферы. Аппарат можно будет устанавливать не только на Земле, но и в космосе.

Сейчас в космосе 500 тыс. мусора, начиная от частиц краски до обломков оборудования. Мусор мешает работе спутников.