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41 минуту назад

Российские ученые займутся очисткой орбиты Земли

Мир24иещё 1

В Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева (КНИТУ КАИ) соберут лазерную установку для очистки орбиты Земли. Аппарат будет экологично избавляться от космического мусора, передает ТАСС.

Российские ученые займутся очисткой орбиты Земли
Фото: NASA / Автор не известенNASA / Автор не известен

Установку придумал молодой ученый Дмитрий Кириченко. Исследователь выиграл грант, который позволит проверить свою научно-техническую идею. Проект будет реализовываться на протяжении двух лет.

По словам ученого, сначала будет запускаться импульс, потом произойдет абляция и реактивная тяга материала. Так мусор будет уводиться с орбиты и догорать в плотных слоях атмосферы. Аппарат можно будет устанавливать не только на Земле, но и в космосе.

Сейчас в космосе 500 тыс. мусора, начиная от частиц краски до обломков оборудования. Мусор мешает работе спутников.

Ранее инженеры придумали революционный метод удаления 99% углекислого газа из воздуха. Новая технология создана учеными из Университета Делавэра и Университета штата Нью-Йорк (США).

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