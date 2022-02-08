Johnson & Johnson прекратила производство вакцины от COVID

Фото: РИА Новости РИА Новости

Производство на единственном заводе в нидерландском Лейдене, где выпускалась вакцина, было приостановлено в декабре 2021 года. Источники утверждают, что приостановка является временной, и производство вакцины будет возобновлено через несколько месяцев.

Пока Johnson & Johnson намерена сосредоточиться на изготовлении экспериментального препарата от коронавируса, который может оказаться более прибыльным.

При этом отмечается, что из-за простоя объемы поставок могут сократиться на несколько сотен миллионов доз. Компания уже значительно отстала от графика поставок своей вакцины в развивающиеся страны, которые закупают ее из-за относительной дешевизны и удобства транспортировки и хранения.

Ранее комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам (PRAC) выяснил, что вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 может заставить иммунную систему организма атаковать тромбоциты крови. Из-за этого препарат потерял популярность в США и странах Европы.