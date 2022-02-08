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37 минут назад

Johnson & Johnson прекратила производство вакцины от COVID

Вероника Полынина

Американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19, сообщает НСН со ссылкой на газету The New York Times.

Johnson & Johnson прекратила производство вакцины от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Производство на единственном заводе в нидерландском Лейдене, где выпускалась вакцина, было приостановлено в декабре 2021 года. Источники утверждают, что приостановка является временной, и производство вакцины будет возобновлено через несколько месяцев.

Пока Johnson & Johnson намерена сосредоточиться на изготовлении экспериментального препарата от коронавируса, который может оказаться более прибыльным.

При этом отмечается, что из-за простоя объемы поставок могут сократиться на несколько сотен миллионов доз. Компания уже значительно отстала от графика поставок своей вакцины в развивающиеся страны, которые закупают ее из-за относительной дешевизны и удобства транспортировки и хранения.

Ранее комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам (PRAC) выяснил, что вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 может заставить иммунную систему организма атаковать тромбоциты крови. Из-за этого препарат потерял популярность в США и странах Европы.

Ряд исследований также показал, что эффективность однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson хуже, чем у прививок от Pfizer и Moderna.

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