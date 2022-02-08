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1 час назад

Оценена возможность передачи антител к COVID-19 с молоком матери

Lenta.ru

Генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев в беседе с Ura.ru оценил возможность передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку при вскармливании грудным молоком. По его мнению, такая вероятность крайне мала.

Оценена возможность передачи антител к COVID-19 с молоком матери
Фото: ТАССТАСС

«Иммунитет к коронавирусу не слишком устойчивый. Предположить, что когда мама кормит малыша, у нее много антител, которые выделяются и могут передаваться ребенку и защитить его — это несколько радужное представление», — заявил ученый.

Кроме того, специалист отметил, что дети и без того являются наиболее защищенной от коронавируса группой людей. По его словам, он попадает в организм через рецептор, который чаще всего крайне мало экспрессирован у молодых людей. Это же является причиной того, почему дети, как правило, переносят болезнь в легкой форме и имеют сниженные риски осложнений после выздоровления, подытожил Исаев.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург️ заявил, что иммунитет переболевших COVID-19 не обладает хорошей защитой от новых штаммов. Надолго защищает только вакцинация и бустерная доза прививки.

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