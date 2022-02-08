Академик РАН раскрыл два закона питания для продления жизни

«Первый закон науки о питании – это закон соответствия энергетической ценности рациона, калорийности, нашим энергозатратам. Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон. Будете получать меньше – будете худеть, истощаться, а если больше – будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых», – сказал он.