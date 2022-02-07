Россия доберется до МКС за два часа

В Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») запатентовали метод, позволяющий космическому кораблю добраться до Международной космической станции (МКС) примерно за два часа, сообщил ТАСС начальник отдела баллистики корпорации Рафаил Муртазин.

Фото: «Роскосмос» / РИА Новости «Роскосмос» / РИА Новости

По его словам, соответствующий патент, выданный 12 ноября 2021 года, включен в российский реестр госизобретений.

Согласно предложению РКК, космический корабль после отделения от третьей ступени ракеты и выполнения двух импульсов должен выводиться на коэллиптическую орбиту. В момент, когда МКС наблюдается с космического корабля под углом 23 градуса над горизонтом, экипажем вручную выполняется импульс, через полвитка приводящий его в окрестность станции.

«Траектория ракеты-носителя (РН) на участке полета первой и второй ступеней остается неизменной. Когда начинает работать третья ступень, система управления плавно разворачивает РН по курсу и выводит на новое наклонение, на две-три сотых градуса отличающееся от наклонения МКС», — уточнил начальник отдела баллистики.

По его словам, соответствующие возможности ракеты подтвердили в Ракетно-космическом центре «Прогресс» и Научно-производственном объединении автоматики.

Согласно Муртазину, элементы одновитковой схемы планируется отработать летом в ходе запуска грузового космического корабля «Прогресс МС» к МКС.

В декабре 2018 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал космонавтам и туристам полеты на МКС быстрее рейса Москва — Брюссель.