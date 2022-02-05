Три фактора, которые снижают риск развития рака на 70%

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала, как снизить риск развития рака на 70%. Она полагает, что для этого следует отказаться от употребления спиртных напитков, курения. Также необходимо вести здоровый образ жизни.
«Человек способен самостоятельно сократить риск развития рака почти на 70% благодаря здоровому образу жизни. Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек»,- цитирует ее официальный сайт Минздрава.
Отмечается, что вредные привычки способствуют не только развитию онкологических заболеваний. Курение и алкоголизм, по ее мнению, является причиной «сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания».
«С правильным питанием все тоже достаточно просто…В рацион лучше внести как можно больше овощей и фруктов. В сутки полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов», - уверена Дроздова.
Следует также ежегодно проходить медосмотры.
«Российская программа диспансеризации насыщена основными скринингами для выявления даже бессимптомных патологий. Это позволяет обнаружить онкологическое заболевание в самом начале, когда шансы на успех при лечении будут максимальны», - заключила врач.