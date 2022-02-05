Три фактора, которые снижают риск развития рака на 70%

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала, как снизить риск развития рака на 70%. Она полагает, что для этого следует отказаться от употребления спиртных напитков, курения. Также необходимо вести здоровый образ жизни.