США обратились к РФ с просьбой по МКС

Американская сторона обратились к российским специалистам с просьбой снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на постоянной основе, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаила Муртазина.

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«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту», — сообщил он.

По словам эксперта, теперь полеты будут происходить на три километра ниже, на высоте 416 километров от Земли, вместо 419. Такая орбита может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении станции.

24 декабря 2021 года высота орбиты МКС была понижена почти на два километра. В январе текущего года руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев заявил о планах NASA затопить МКС после завершения ее эксплуатации. Американская сторона обратились к России с просьбой разработать сценарий по сведению станции с орбиты.