США обратились к РФ с просьбой по МКС

Американская сторона обратились к российским специалистам с просьбой снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на постоянной основе, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаила Муртазина.
«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту», — сообщил он.
По словам эксперта, теперь полеты будут происходить на три километра ниже, на высоте 416 километров от Земли, вместо 419. Такая орбита может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении станции.
24 декабря 2021 года высота орбиты МКС была понижена почти на два километра. В январе текущего года руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев заявил о планах NASA затопить МКС после завершения ее эксплуатации. Американская сторона обратились к России с просьбой разработать сценарий по сведению станции с орбиты.
При этом Роскосмос ведет консультации с NASA о продлении срока эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил гендиректора госкорпорации Дмитрий Рогозин. Кроме того, госкорпорация и американское космическое агентство договорились об осуществлении российской стороной до 2024 года инженерной поддержки модуля «Заря».