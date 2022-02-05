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1 час назад

США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе

Американская сторона обратились к российским специалистам с просьбой снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на постоянной основе, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаила Муртазина.

США обратились к РФ с просьбой по МКС
Фото: РамблерРамблер

«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту», — сообщил он.

По словам эксперта, теперь полеты будут происходить на три километра ниже, на высоте 416 километров от Земли, вместо 419. Такая орбита может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении станции.

24 декабря 2021 года высота орбиты МКС была понижена почти на два километра. В январе текущего года руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев заявил о планах NASA затопить МКС после завершения ее эксплуатации. Американская сторона обратились к России с просьбой разработать сценарий по сведению станции с орбиты.

При этом Роскосмос ведет консультации с NASA о продлении срока эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил гендиректора госкорпорации Дмитрий Рогозин. Кроме того, госкорпорация и американское космическое агентство договорились об осуществлении российской стороной до 2024 года инженерной поддержки модуля «Заря».

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