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44 минуты назад

В России задумали ввести ограничения против YouTube

Роскомнадзор задумал ввести экономические ограничения против американского видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских СМИ, включая немецкоязычный канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому телеканалу RT. Об этом сообщают «Известия».

В РФ задумали ввести ограничения против YouTube
Фото: ReutersReuters

По информации издания, ведомство может применить экономические меры против сервиса, предусматриваемые законом о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. В частности, могут быть введены запреты на размещение рекламы и поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов денег.

24 января стало известно, что YouTube ограничил доступ к аккаунтам «Русского радио» и группы «Земляне». Блокировка произошла в разгар новогодних праздников. Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества.

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О том, что видеохостинг YouTube заблокировал новый канал Russia Today, стало известно утром 16 декабря. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Уточнялось, что в момент блокировки на канале шла прямая трансляция эфира.

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