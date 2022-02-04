В РФ задумали ввести ограничения против YouTube

Роскомнадзор задумал ввести экономические ограничения против американского видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских СМИ, включая немецкоязычный канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому телеканалу RT. Об этом сообщают «Известия».

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По информации издания, ведомство может применить экономические меры против сервиса, предусматриваемые законом о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. В частности, могут быть введены запреты на размещение рекламы и поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов денег.

24 января стало известно, что YouTube ограничил доступ к аккаунтам «Русского радио» и группы «Земляне». Блокировка произошла в разгар новогодних праздников. Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества.