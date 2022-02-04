Обнаружен новый опасный штамм ВИЧ

Ученые под руководством профессора Кристофа Фрейзера из Института больших данных Оксфордского университета заявили, что нашли более опасный и заразный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в Нидерландах. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на журнал Science.

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Как говорится в публикации, исследователи в ходе анализов образцов крови ВИЧ-инфицированных европейцев и жителей Уганды обнаружили новую мутацию. У 17 человек был выявлен ранее неизвестный вариант, который назвали VB. Из них 15 оказались жителями Нидерландов, поэтому ученые дополнительно провели анализ проб, взятых у 6700 ВИЧ-положительных нидерландцев. В результате они обнаружили еще 92 носителя нового варианта ВИЧ.

Сообщается, что у инфицированных VB-вариантом ВИЧ вирусная нагрузка была в несколько раз выше, чем у зараженных уже известными вариантами вируса. Также у них был выше риск передачи инфекции и развития СПИДа. Однако антиретровирусная терапия способна привести иммунную систему в норму.