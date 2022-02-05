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14 минут назад

Вирусолог предупредил, что перенесённый COVID-19 влияет на продолжительность жизни

Ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал, что у людей, которые переболели коронавирусом, продолжительность жизни может снизиться.

Как COVID-19 влияет на продолжительность жизни
Фото: ReutersReuters

По словам специалиста, COVID-19 вызывает повреждения в организме, которые сохраняются даже после выздоровления.

Одним из таких последствий он назвал нарушения в сосудистой системе. Поэтому у перенесших коронавирус в средней и тяжёлой форме повышается вероятность инсультов и диабета, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

При этом сбои в сосудистой системе весьма коварны, так как не всегда проявляются сразу, и их довольно сложно выявить.

«Но это не означит, что нарушения обязательно появятся. Нет, это не так. Речь идёт именно о рисках. А они значительно повышаются после перенесенного ковида», — резюмировал Скулачев.

Ранее гематолог Светлана Бычкова предупредила о серьёзном изменении в организме человека из-за омикрон-штамма коронавируса.

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