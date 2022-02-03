Раскрыты планы NASA по затоплению МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) намерено продолжить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает CNN.

Фото: NASA NASA

После этого станцию намерены затопить в Точке Немо — наиболее удаленном от суши месте в океане. По данным телеканала, данный район находится в 4828 километрах от восточного побережья Новой Зеландии и в 3218 километрах к северу от Антарктиды.

Как следует из отчета НАСА, списание объекта произойдет в январе 2031 года. В документе отмечается, что МКС будет выполнять маневры, которые обеспечат «безопасный вход в атмосферу».