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40 минут назад

Россиянин «переселил» сознание умершего дедушки в «Терминатора»

Программист из Кунгура Пермского края «переселил» сознание своего умершего дедушки в робота. Как сообщает телеканал «360», Александр Осипович на 3D-принтере напечатал робота, похожего на Терминатора, а после загрузил в компьютер семь часов видео с участием его умершего родственника, которые были превращены в базу ответов на вопросы.

Россиянин «переселил» сознание умершего дедушки в «Терминатора»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате дедушка снова «ожил» — робот отвечает голосом дедушки с записей на различные вопросы мужчины, ведя с ним диалог.

Изобретатель считает, что его технология может быть полезна людям, потерявшим близкого человека: беседы помогут легче пережить утрату родственников.

Отметим, что самого робота Осипович уже разрабатывает не первый год. В конце 2017 года в квартире изобретателя произошел пожар, из-за которого ему пришлось начать работу почти что заново. При этом на помощь ему пришли неравнодушные люди, которые пожертвовали ему деньги на покупку 3D-принтера.

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