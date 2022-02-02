Россиянин «переселил» сознание умершего дедушки в «Терминатора»

Программист из Кунгура Пермского края «переселил» сознание своего умершего дедушки в робота. Как сообщает телеканал «360», Александр Осипович на 3D-принтере напечатал робота, похожего на Терминатора, а после загрузил в компьютер семь часов видео с участием его умершего родственника, которые были превращены в базу ответов на вопросы.

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В результате дедушка снова «ожил» — робот отвечает голосом дедушки с записей на различные вопросы мужчины, ведя с ним диалог.

Изобретатель считает, что его технология может быть полезна людям, потерявшим близкого человека: беседы помогут легче пережить утрату родственников.