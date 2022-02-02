Россиянин «переселил» сознание умершего дедушки в «Терминатора»

Программист из Кунгура Пермского края «переселил» сознание своего умершего дедушки в робота. Как сообщает телеканал «360», Александр Осипович на 3D-принтере напечатал робота, похожего на Терминатора, а после загрузил в компьютер семь часов видео с участием его умершего родственника, которые были превращены в базу ответов на вопросы.
В результате дедушка снова «ожил» — робот отвечает голосом дедушки с записей на различные вопросы мужчины, ведя с ним диалог.
Изобретатель считает, что его технология может быть полезна людям, потерявшим близкого человека: беседы помогут легче пережить утрату родственников.
Отметим, что самого робота Осипович уже разрабатывает не первый год. В конце 2017 года в квартире изобретателя произошел пожар, из-за которого ему пришлось начать работу почти что заново. При этом на помощь ему пришли неравнодушные люди, которые пожертвовали ему деньги на покупку 3D-принтера.