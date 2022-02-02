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1 час назад

СМИ: В России изучают возможность регулирования метавселенных

В России приступили к анализу возможных рисков развития игровых метавселенных. Кроме того, правительство стало изучать возможности их регулирования, пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ.

В России изучают возможность регулирования метавселенных
Фото: ReutersReuters

Метавселенная – виртуальное пространство, в котором люди взаимодействуют между собой и с цифровыми объектами благодаря технологиям виртуальной реальности, через аватары.

Речь идет, в частности, о возможном появлении в так называемых метавселенных новых форм протестов, вплоть до виртуальной политреальности, магазинов с запрещенными веществами и механизмов, которые способствуют «снижению морали в обществе».

Газета пишет, что отдельного регулирования метавселенных нигде в мире пока нет, тем не менее власти некоторых государств уже начали отмечать необходимость усиления контроля.

Эксперты и участники рынка разошлись во мнении, необходимо ли ввести в России отдельное законодательство по метавселенным. Одни специалисты настаивают на разработке отдельного регулирования для метавселенных, а другие считают, что риски преувеличены.

Напомним, что недавно основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что в пока идея реализации метавселенной звучит «неубедительно».

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