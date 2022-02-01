Вирусолог раскрыл интересную особенность коронавируса

Активное размножение «вредно» для коронавируса и может привести к его самоликвидации. Об этом заявил «Ленте.ру» вирусолог Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
По словам эксперта, существует связь между заразностью коронавируса и количеством мутаций в его геноме: за два года пандемии ученые наблюдали, как коронавирус начинает активное распространение, а затем под влиянием неизученного фактора снижает свою контагиозность.
По мнению Анатолия Альтштейна, это происходит для того, чтобы не появлялось большого числа мутаций, которые могут привести к сильному ослаблению вируса.
«Я полагаю, что когда вирус активно размножается, — это, с одной стороны, для него хорошо, потому что он захватывает побольше объектов, а с другой — плохо. Чем больше он размножается, тем больше в конечном счете у него мутаций. Как правило, для вируса это вредно», - рассказал Альтштейн.
Он отметил, что единого мнения среди ученых по этому вопросу не существует.
По мнению Альтштейна, под влиянием механизма оптимизации размножения заболеваемость в России достигнет пика на этой или на следующей неделе, а затем начнет снижаться. При этом вакцинация поможет максимально ослабить вирус.
«Поэтому если мы будем вакцинироваться, то нынешняя эпидемия, может, и до лета не доживет», - предположил ученый.