Вирусолог раскрыл интересную особенность коронавируса

«Я полагаю, что когда вирус активно размножается, — это, с одной стороны, для него хорошо, потому что он захватывает побольше объектов, а с другой — плохо. Чем больше он размножается, тем больше в конечном счете у него мутаций. Как правило, для вируса это вредно», - рассказал Альтштейн.