Слияния и поглощения: куда торопится бигтех

Согласно исследованию аналитического центра Dealogic, в 2021 году американские ИТ-гиганты провели крупнейшее количество сделок за последние 10 лет. Так, Microsoft заключил соглашения о приобретении 56 компаний, Amazon и Google – 29 и 22.

Совокупные объемы сделок Alphabet и Microsoft, составили $22 млрд и $25,7 млрд соответственно, также достигли десятилетнего максимума. В свою очередь, Amazon потратил в общей сложности $15,7 млрд. По мнению аналитиков, подобные темпы приобретений могут свидетельствовать о попытке технологических корпораций опередить грядущие изменения в антимонопольном законодательстве Соединенных Штатов, сообщает CNBC. Так, в конце января 2022 года Microsoft успел заключить с производителем видеоигр Activision Blizzard сделку на сумму $69 млрд.

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С июня 2021 года, когда председателем американской Федеральной торговой комиссии (FTC) была назначена Лина Хан, известная своей жестокостью к бигтеху, между Кремниевой долиной и американским регуляторами разразилась настоящая «холодная война».

Так, ее авторству принадлежит жалоба на Facebook, в которой утверждается, что приобретение Instagram и WhatsApp способствовало нынешнему доминированию корпорации среди соцсетей. Несмотря на то, что Facebook и Amazon впоследствии обвинили Хан в предвзятом отношении к техногигантам, суд не согласился с этой позицией, заявив, что взгляды чиновницы объективны и не основываются на личной неприязни.

При этом руководство бигтеха по-прежнему сомневается в том, что Хан и ее соратникам удастся предоставить суду достаточно веские аргументы против слияний на цифровом рынке

«Бигтех уделяет много внимания [регуляторным мерам] и хотел бы заключить сделки до того, как Администрации [президента США Джо Байдена] удастся создать новый прецедент, — считает профессор Школы бизнеса Росса Мичиганского университета Эрик Гордон, –– как только такой прецедент создается в одном зале суда одним конкретным судьей, другим судьям легче следовать его примеру».

Вопрос о том, насколько далеко готово зайти FTC в своих угрозах в адрес ИТ-гигантов, остается открытым.

Не в последнюю очередь на этот процесс влияет ограниченный бюджет регулятора, меркнущий на фоне финансового могущества транснациональных ИТ-компаний.

Пока что Комиссия ограничилась рассылкой предупредительных сообщений, подтверждающих серьезность ее намерений продолжить антимонопольные расследования даже в случае истечения установленного законом срока.

Также FTC заявила о том, что собирается направить некоторым корпорациям соответствующие уведомления, в которых говорится, что «компании могут объединяться на свой страх и риск, но позже Комиссия может подать против них иск, чтобы отменить слияние».

Ранее Лина Хан заявляла, что агентство старается обдуманно подходить к рассылке подобных сообщений, признавая ограниченность собственных ресурсов.

Однако эксперты считают, что такие письма не в силах изменить поведение компаний.

По мнению Эрика Гордона, до тех пор, пока суды не примут решение о толковании регулирующими органами антимонопольного законодательства, крупнейшие представители ИТ-бизнеса будут поддерживать заданный темп, заключая как можно больше сделок, и тратить значительные средства на их юридическое сопровождение.

При этом, как заявил бывший член FTC Билл Ковачич, принятие антимонопольных мер является вопросом времени.

Так Конгресс США работает над новыми законами, которые могли бы облегчить работу правоохранительных органов в суде. 20 января Судебный комитет Сената представил законопроект, который запрещает доминирующим онлайн-платформам дискриминировать конкурентов на своих цифровых площадках.

Американские законодатели также рассматривают правовую инициативу, которая обяжет доминирующие корпорации доказывать обоснованность своих сделок.