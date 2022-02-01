Производство флагманов Samsung сорвали

Из-за проблем на производстве флагманы Samsung могут появиться в продаже позже, чем ожидалось. Об этом в своем Twitter сообщил известный блогер Джон Проссер (Jon Prosser).

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Kim Hong-Ji / Reuters

Специализирующийся на инсайдах о гаджетах автор заметил, что у Samsung наблюдаются проблемы с производством новых смартфонов. Проссер рассказал, что поставки важных компонентов для устройств Galaxy S22 сорвали из-за дефицита полупроводников.

В связи с этим Проссер заявил, что топовый флагман серии Galaxy S22 Ultra появится в продаже почти в намеченный срок — 25 вместо 24 февраля. Однако выпуск Galaxy S22 и S22+ задержат до 11 марта.

Несмотря на задержки в производстве, Samsung не станет отменять дату открытия предзаказов на модели. Флагманы корейского бренда можно будет заказать начиная с 9 февраля.