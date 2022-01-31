В Млечном Пути нашли неизвестный объект

Австралийские исследователи обнаружили странный вращающийся объект в Млечном Пути. По их словам, он не похож ни на что, что когда-либо видели астрономы, сообщает Nature.

Объект испускает огромный всплеск радиоэнергии три раза в час. Импульсы приходят каждые 18,18 минут.

Во Вселенной есть объекты, способные на такие всплески – это пульсары. Но высокая частота выбросов для них нехарактерна.

Интересно, что необычное явление первым заметил студент австралийского университета, работающий над дипломным проектом. Когда о нем стало известно ученым, исследование возглавила астрофизик Наташа Херли-Уокер.

В настоящий момент эксперты пытаются установить природу неизвестного объекта. Проанализировав данные, собранные за последние годы, они смогли установить несколько фактов. Объект находится примерно в 4000 световых годах от Земли, он невероятно яркий и обладает чрезвычайно сильным магнитным полем.

Но есть еще много загадок, которые нужно разгадать, отметили авторы. Согласно расчетам, объект не должен обладать мощностью, позволяющей испускать такие частые вспышки.

По мнению астрофизиков, объект может быть ранее неизвестным «сверхдлинным магнетаром». По другой версии, это белый карлик, остаток коллапсировавшей звезды.

Ученые также предположили, что сигналы могла передавать некая неизвестная форма жизни. Но впоследствии это предположение не подтвердилось. Исследовательская группа смогла наблюдать сигнал в широком диапазоне частот – следовательно, это естественный процесс, а не искусственный сигнал.

Следующий шаг для исследователей – поиск других объектов с такими свойствами во всей Вселенной. Они намерены установить, являются ли такие явления единичными или они широко распространены в космосе.