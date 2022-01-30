Ученые узнали, как достичь «супериммунитета» к COVID

Пациенты, переболевшие омикроном после вакцинации, могут получить «супериммунитет» против будущих штаммов коронавируса. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на исследования ученых из Орегонского университета здоровья и науки.

Люди, которые заболели после вакцинации от коронавируса, получают усиленный иммунитет. Это явление называют «прорывной инфекцией». Качество антител при подобном развитии событий гораздо выше.

«Высок не только уровень антител, но и их способность нейтрализовать различные варианты вируса», - пояснил ученый Фикаду Тафессе.

Уже известно, что среди пациентов с «супериммунитетом» было зафиксировано меньше случаев заражения штаммом дельта. Ученые полагают, что аналогичная закономерность может наблюдаться и при заражении омикроном.