Ученые узнали, как достичь «супериммунитета» к COVID

Пациенты, переболевшие омикроном после вакцинации, могут получить «супериммунитет» против будущих штаммов коронавируса. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на исследования ученых из Орегонского университета здоровья и науки.
Люди, которые заболели после вакцинации от коронавируса, получают усиленный иммунитет. Это явление называют «прорывной инфекцией». Качество антител при подобном развитии событий гораздо выше.
«Высок не только уровень антител, но и их способность нейтрализовать различные варианты вируса», - пояснил ученый Фикаду Тафессе.
Уже известно, что среди пациентов с «супериммунитетом» было зафиксировано меньше случаев заражения штаммом дельта. Ученые полагают, что аналогичная закономерность может наблюдаться и при заражении омикроном.
Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов объяснил, почему возможно повторное заражение коронавирусом.