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35 минут назад

Ученые узнали, как достичь «супериммунитета» к коронавирусу

Пациенты, переболевшие омикроном после вакцинации, могут получить «супериммунитет» против будущих штаммов коронавируса. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на исследования ученых из Орегонского университета здоровья и науки.

Ученые узнали, как достичь «супериммунитета» к COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Люди, которые заболели после вакцинации от коронавируса, получают усиленный иммунитет. Это явление называют «прорывной инфекцией». Качество антител при подобном развитии событий гораздо выше.

«Высок не только уровень антител, но и их способность нейтрализовать различные варианты вируса», - пояснил ученый Фикаду Тафессе.

Уже известно, что среди пациентов с «супериммунитетом» было зафиксировано меньше случаев заражения штаммом дельта. Ученые полагают, что аналогичная закономерность может наблюдаться и при заражении омикроном.

Ученый рассказал об особенности омикрона

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов объяснил, почему возможно повторное заражение коронавирусом.

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