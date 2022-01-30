В легких у переболевших COVID-19 нашли аномалии

Ряд пациентов с так называемым постковидным синдромом страдают от патологии легких, сообщает The Guardian со ссылкой на британских медиков.

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Как оказалось, у части пациентов после COVID-19 затруднен перенос газов кровью. Эксперты нашли патологии у переболевших коронавирусом как в легкой, так и в тяжелой форме. Изменения в организме затрудняют поступление кислорода в кровь.

Об этом стало известно благодаря магнитно-резонансной томографии. В ходе эксперимента добровольцев просили подышать смесью кислорода с ксеноном. После специальной подготовки этот газ можно различить на томограмме и отследить работу органов.

По словам исследователя Эмили Фрейзер, вирус вызывает какие-то стойкие аномалии в микроструктуре легких или в легочной сосудистой сети. Теперь ученым предстоит выяснить, насколько часто встречается патология, чем она вызвана, и какие долгосрочные последствия может иметь.

Напомним, группа крови влияет на то, как организм способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы. Самыми сильными в выработке этих белков являются носители IV группы крови. В организме этих людей белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых.