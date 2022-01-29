Эксперт предрек мутацию «омикрона» в «злобный суперштамм»

Доктор медицинских наук и эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов заявил, что в связи с возникновением мутаций штамма «омикрон» есть большая вероятность образования «злобного суперштамма». Об этом пишет радио Sputnik.

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По словам эксперта, пессимисты уверены, что штамм «омикрон» — сигнал, оповещающий о мутации вируса. Если у «омикрона» почти 50 мутаций, которые скорее всего образовались за время пребывания инфекции в человеческом организме со слабой иммунной системой, то подобным же образом в вирусе могут возникнуть новые комбинации генетического материала, пояснил Дурманов. Он добавил, что тогда человечество получит более «злобный» штамм.

По его словам, сейчас научное сообщество, которое пытается решить проблему пандемии COVID-19, разделилось на оптимистов и пессимистов. Первая группа уверена, что «омикрон» — слабый штамм, менее смертоносный, хотя и более заразный. Он вытеснит остальные варианты коронавируса, иммунизирует большую часть человечества и позволит остановить пандемию. Другая группа полагает, что возникновение штамма «омикрон» сигнализирует о том, что вскоре появится другой, куда более опасный вариант коронавируса.