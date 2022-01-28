Эксперт рассказал об угрозе "нового" омикрона

Подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2 оказался более заразным, чем оригинальный южноафриканский штамм BA.1. Об этом изданию «Ура.ру» рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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Он сообщил, что у подвида BA.2 выявлено восемь уникальных замен в спайковом белке, которые делают его более контагиозным по сравнению с оригинальным омикрон-штаммом.

«По данным датского государственного института сывороток, линия оказалась заразнее южноафриканской ВА.1, однако клинически заболевание, вызванное им, протекает так же, а роста доли госпитализации не происходит», - сказал Токарев.

Он отметил, что подвариант BA.2 получил широкое распространение в Дании, Норвегии, Таиланде и Индии, но в России пока доминирует южноафриканский вариант омикрона.

«Он более активно ускользает от антител, но, по сравнению с дельтой, имеет иной путь захода в клетку, через эндосомы и слияния мембран. Отчасти поэтому вариант снизил свою патогенность, и его репликация останавливается в верхних дыхательных путях», - объяснил доктор наук.