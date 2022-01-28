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24 минуты назад

Эксперт рассказал об угрозе "нового" омикрона

Подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2 оказался более заразным, чем оригинальный южноафриканский штамм BA.1. Об этом изданию «Ура.ру» рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Эксперт рассказал об угрозе "нового" омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иммунолог рассказал о постковидном синдроме после омикрона

Он сообщил, что у подвида BA.2 выявлено восемь уникальных замен в спайковом белке, которые делают его более контагиозным по сравнению с оригинальным омикрон-штаммом.

«По данным датского государственного института сывороток, линия оказалась заразнее южноафриканской ВА.1, однако клинически заболевание, вызванное им, протекает так же, а роста доли госпитализации не происходит», - сказал Токарев.

Он отметил, что подвариант BA.2 получил широкое распространение в Дании, Норвегии, Таиланде и Индии, но в России пока доминирует южноафриканский вариант омикрона.

«Он более активно ускользает от антител, но, по сравнению с дельтой, имеет иной путь захода в клетку, через эндосомы и слияния мембран. Отчасти поэтому вариант снизил свою патогенность, и его репликация останавливается в верхних дыхательных путях», - объяснил доктор наук.

Ранее иммунолог Николай Крючков допустил, что спустя полтора месяца после пятой волны коронавируса в России может начаться шестая. Это связано с возможностью распространения подвида омикрон-штамма BA.2. Он отметил, что в Дании BA.2 дал «просто гигантский» скачок заболеваемости.

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