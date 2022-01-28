Азовских медуз предложили пустить на мармелад

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО, проведя анализ медуз Азовского моря, пришли к выводу, что их можно использовать в пищу в качестве ценного продукта питания. Об этом сообщает Naked Science.

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На поиски вариантов переработки медуз ученых натолкнула резкая вспышка их численности в Азовском море. Особенно там много медуз-корнерот (4,5 миллиона тонн). К росту их численности привел повышающийся уровень солености моря. Большое количество медуз-корнерот угрожает другим местным видам, которых они поедают или конкурируют.

Однако биологи из Азово-Черноморского филиала ВНИРО нашли оригинальное решение, способное помочь справиться с этой проблемой. Проанализировав все необходимые параметры, они пришли к выводу, что медуз-корнерот можно использовать в качестве пищи. В частности, из них можно делать пресервы, первые блюда, салаты, крекеры и мармелад.