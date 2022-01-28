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12 минут назад

Азовских медуз предложили пустить на мармелад

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО, проведя анализ медуз Азовского моря, пришли к выводу, что их можно использовать в пищу в качестве ценного продукта питания. Об этом сообщает Naked Science.

Азовских медуз предложили пустить на мармелад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На поиски вариантов переработки медуз ученых натолкнула резкая вспышка их численности в Азовском море. Особенно там много медуз-корнерот (4,5 миллиона тонн). К росту их численности привел повышающийся уровень солености моря. Большое количество медуз-корнерот угрожает другим местным видам, которых они поедают или конкурируют.

Однако биологи из Азово-Черноморского филиала ВНИРО нашли оригинальное решение, способное помочь справиться с этой проблемой. Проанализировав все необходимые параметры, они пришли к выводу, что медуз-корнерот можно использовать в качестве пищи. В частности, из них можно делать пресервы, первые блюда, салаты, крекеры и мармелад.

При этом ученые отметили, что хоть корнероты и состоят в основном из воды, они богаты ценными минералами, белком, коллагеном и эластином. Также мясо медуз гораздо полезнее привычной свинины, в нем нет ни излишка насыщенных животных жиров, ни антибиотиков и гормональных препаратов. Кроме того белок из морепродуктов легче усваивается.

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