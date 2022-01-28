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48 минут назад

Бюджетный клон iPhone "для стариков" удивил пользователей сети

Новый смартфон Gionee G13 Pro стал предметов активного обсуждения на китайских технофорумах, пишет портал MyDrivers.

Бюджетный клон iPhone "для стариков" удивил пользователей сети
Фото: GioneeGionee

Причиной для этого послужили дизайн устройства, скопированный с Apple iPhone 13, цена в $83 [6,5 тыс.руб.], а также его операционная система HarmonyOS. Это первый смартфон с данной ОС, который выпустила не компания Huawei.

Устройство доступно на странице предварительного заказа JD.com. В описании товара указано, что он рассчитан на пожилых пользователей. На сайте представлены версии с 32 ГБ и 128 ГБ памяти.

Смартфон оснащен однокристальной системой Unisoc Tiger T310, 6,26-дюймовым дисплеем, а также основной камерой с датчиками изображения разрешением 13 и 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3500 мАч.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, с какими рисками может столкнуться пользователь при покупке китайских смартфонов.

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