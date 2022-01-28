Бюджетный клон iPhone "для стариков" удивил пользователей сети

Новый смартфон Gionee G13 Pro стал предметов активного обсуждения на китайских технофорумах, пишет портал MyDrivers.

Фото: Gionee Gionee

Причиной для этого послужили дизайн устройства, скопированный с Apple iPhone 13, цена в $83 [6,5 тыс.руб.], а также его операционная система HarmonyOS. Это первый смартфон с данной ОС, который выпустила не компания Huawei.

Устройство доступно на странице предварительного заказа JD.com. В описании товара указано, что он рассчитан на пожилых пользователей. На сайте представлены версии с 32 ГБ и 128 ГБ памяти.

Смартфон оснащен однокристальной системой Unisoc Tiger T310, 6,26-дюймовым дисплеем, а также основной камерой с датчиками изображения разрешением 13 и 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3500 мАч.

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