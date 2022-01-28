В Швеции планируют сделать из ворон сборщиков мусора

Шведский стартап начал обучать диких ворон собирать окурки и другой разный мелкий мусор. Пилотный запуск проекта готовят для испытаний в муниципалитете Седертелье.
Как пишет thelocal.se, птиц дрессируют с помощью пошагового процесса обучения. Предполагается, что вороны будут подбирать мусор и помещать его в специальную машину, которая раздает корм. По словам основателя компании Corvid Cleaning Кристиана Гюнтер-Ханссена, выбор был сделан в пользу ворон, поскольку они «самые умные птицы».
«Их легче учить, и у них больше шансов учиться друг у друга. В то же время, снижается риск того, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор. Это дикие птицы, которые принимают участие [в проекте] на добровольной основе», — рассказал он.
Гюнте-Ханссен предполагает, что подобный метод позволит сэкономить муниципалитету не менее 75% расходов, связанных со сбором окурков. По данным фонда Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, и они составляют 62% всего мусора.
Запуск пилота будет зависеть от финансирования и того, возможно ли разместить в Седертелье устройства для сбора окурков воронами.
Ранее сообщалось, что в США уличных ворон планируют отпугивать лазером.