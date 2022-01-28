В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
39 минут назад

В Швеции планируют сделать из ворон сборщиков мусора

Шведский стартап начал обучать диких ворон собирать окурки и другой разный мелкий мусор. Пилотный запуск проекта готовят для испытаний в муниципалитете Седертелье.

В Швеции планируют сделать из ворон сборщиков мусора
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как пишет thelocal.se, птиц дрессируют с помощью пошагового процесса обучения. Предполагается, что вороны будут подбирать мусор и помещать его в специальную машину, которая раздает корм. По словам основателя компании Corvid Cleaning Кристиана Гюнтер-Ханссена, выбор был сделан в пользу ворон, поскольку они «самые умные птицы».

«Их легче учить, и у них больше шансов учиться друг у друга. В то же время, снижается риск того, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор. Это дикие птицы, которые принимают участие [в проекте] на добровольной основе», — рассказал он.

Гюнте-Ханссен предполагает, что подобный метод позволит сэкономить муниципалитету не менее 75% расходов, связанных со сбором окурков. По данным фонда Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, и они составляют 62% всего мусора.

Запуск пилота будет зависеть от финансирования и того, возможно ли разместить в Седертелье устройства для сбора окурков воронами.

Ранее сообщалось, что в США уличных ворон планируют отпугивать лазером.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители