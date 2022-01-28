Илон Маск: Байден считает американцев «дурачками»

Основатель компании Tesla Илон Маск обвинил лидера США Джо Байдена в том, что президент Соединенных Штатов держит американский народ за дурачков. Об этом Маск написал в своем Twitter.

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«Байден держит американцев за дурачков», — заявил предприниматель. Так Маск отреагировал на твит ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил компании США за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось.

Эта не первая критика президента США со стороны Илона Маска. Предприниматель также писал, что Байден нарочно не упоминает о его достижениях, а также, что американский лидер является «марионеткой в человеческом облике».