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49 минут назад

Илон Маск: Байден считает американцев «дурачками»

Основатель компании Tesla Илон Маск обвинил лидера США Джо Байдена в том, что президент Соединенных Штатов держит американский народ за дурачков. Об этом Маск написал в своем Twitter.

Илон Маск: Байден считает американцев «дурачками»
Фото: ReutersReuters

«Байден держит американцев за дурачков», — заявил предприниматель. Так Маск отреагировал на твит ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил компании США за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось.

Эта не первая критика президента США со стороны Илона Маска. Предприниматель также писал, что Байден нарочно не упоминает о его достижениях, а также, что американский лидер является «марионеткой в человеческом облике».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил официальное приглашение Илону Маску и другим предпринимателям посетить запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Однако ответа не последовало. Помимо этого, Рогозин приглашал Илона Маска на чай, на данную инициативу миллиардер также не ответил.

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