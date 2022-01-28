В атмосфере Солнца заметили призрачные тени

Физики, изучающие солнечную энергию, исследовали загадочное явление, наблюдаемое во время солнечных вспышек. Это таинственные полосы тени, сообщает Nature Astronomy.

Фото: NASA / NASA NASA / NASA

Тени были впервые замечены в 1999 году. Ученые долгое время не могли установить их причину. Считалось, что они связаны с воздействием магнитного поля.

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Новое исследование показало, что тени на самом деле являются результатом взаимодействия жидкостей в солнечной плазме. Это явление очень похоже на структуры, возникающие на границах ударных волн в остатках сверхновых.

«Это открытие поможет нам лучше понять дикое поведение нашего неспокойного Солнца», – отметили авторы научной работы.

Известно, что Солнце представляет собой турбулентный шар горячей плазмы (жидкости, состоящей из заряженных частиц), которая взаимодействует с электромагнитными силами. Поскольку Солнце представляет собой сферу, экваториальная поверхность вращается быстрее, чем полюса. Это приводит к запутыванию солнечного магнитного поля, что, в свою очередь, может создавать сильные локализованные магнитные поля на поверхности звезды. Так появляются солнечные пятна, из которых возникают вспышки.

Силовые линии в этих магнитных полях часто становятся хаотичными. Противоположные линии соединяются, разрываются и снова соединяются. Это магнитное пересоединение приводит к высвобождению энергии и ускорению электронов до релятивистских (то есть близких к скорости света) скоростей.

Однако это пересоединение оказалось не связано с большинством теней. Ученые из Гарвардского и Смитсоновского центра пришли к такому выводу,. исследовав изображения нисходящих потоков из космической обсерватории солнечной динамики NASA и проведя компьютерное моделирование.

Исследование показало, что нисходящие потоки (тени) образуютс самопроизвольно и являются результатом взаимодействия жидкостей различной плотности, таких как нефть и вода. Они возникают в определенной области, где плотность вещества намного ниже, чем в окружающей плазме.

«Эти темные, похожие на пальцы пустоты на самом деле являются отсутствием плазмы. Плотность там намного ниже, чем в окружающей плазме», – отметили авторы.

Новое исследование позволит лучше понять, как высвобождается магнитная энергия во время солнечных вспышек. Команда планирует продолжить 3D-моделирование солнечных явлений.