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22 минуты назад

Илон Маск предложил восполнить нехватку рабочих роботами Tesla

За последние несколько лет Илон Маск представил множество интересных проектов. Один из них — человекоподобный робот Optimus производства Tesla.

Илон Маск предложил восполнить нехватку рабочих роботами Tesla
Фото: ReutersReuters

Сам андроид был показан публике как концепт ещё в 2021 году. А уже в 2022-м, судя по всему, Маск намерен заняться активной работой над проектом.

По словам предпринимателя, проблема с цепочками поставок и нехваткой работников, с которой столкнулся автопроизводитель, могут повлиять на мощность заводов. А потому Tesla приняла решение не выпускать новые модели электромобилей — вместо этого IT-гигант намерен сосредоточится на расширении производства.

Нехватку рабочих Маск предложил решить внедрением в работу Optimus. Они, например, смогут перемещать детали автомобилей внутри заводов бренда. Отвечать же за его действия будет разработанная в компании нейросеть.

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