Раскрыты стелс-симптомы омикрон-штамма коронавируса

К нетипичным для респираторных инфекций признакам омикрон-штамма относятся усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, разные неврологические симптомы и сыпь. Стелс-симптомы нового варианта коронавируса «Ленте.ру» перечислил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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При этом, по словам Позднякова, многие из этих симптомов, например, снижение аппетита, встречаются в совокупности с другими симптомами ОРВИ. На сыпь жалуются лишь 15-20 процентов пациентов с коронавирусом. В целом больных COVID-19 с нетипичными признаками инфекции, по оценкам врача, не больше 20 процентов. Заподозрить коронавирус при наличии стелс-симптомов достаточно сложно, подчеркнул он.

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Даже со стелс-симптомами человек может заразить окружающих коронавирусом, но все же «нетипичники» менее заразны по сравнению с теми, у кого заболевание протекает с респираторными проявлениями.

«Если человек чихает, у него выражен насморк, и он кашляет, вирус улетает дальше, чем у человека с нетипичной симптоматикой. Конечно, люди с нетипичной симптоматикой выдыхают вирус во внешнюю среду, но он не так летит в воздушно-аэрозольной смеси, как у человека с респираторными симптомами», — объяснил он.

Вакцинация, по словам Позднякова, должна защищать от проявления любых клинических симптомов. Если прививка проведена по правильной схеме и организм дал адекватный иммунный ответ, то и стелс-симптомов возникнуть не должно. При этом омикрон-штамм «все-таки умудряется прорывать защиту в том числе вакцинированных», отметил врач. В этом случае обычно появляются характерные для ОРВИ симптомы, и заболевание не переходит в тяжелую форму.