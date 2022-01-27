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21 минуту назад

Врач перечислил стелс-симптомы омикрон-штамма коронавируса

К нетипичным для респираторных инфекций признакам омикрон-штамма относятся усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, разные неврологические симптомы и сыпь. Стелс-симптомы нового варианта коронавируса «Ленте.ру» перечислил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Раскрыты стелс-симптомы омикрон-штамма коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, по словам Позднякова, многие из этих симптомов, например, снижение аппетита, встречаются в совокупности с другими симптомами ОРВИ. На сыпь жалуются лишь 15-20 процентов пациентов с коронавирусом. В целом больных COVID-19 с нетипичными признаками инфекции, по оценкам врача, не больше 20 процентов. Заподозрить коронавирус при наличии стелс-симптомов достаточно сложно, подчеркнул он.

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Даже со стелс-симптомами человек может заразить окружающих коронавирусом, но все же «нетипичники» менее заразны по сравнению с теми, у кого заболевание протекает с респираторными проявлениями.

«Если человек чихает, у него выражен насморк, и он кашляет, вирус улетает дальше, чем у человека с нетипичной симптоматикой. Конечно, люди с нетипичной симптоматикой выдыхают вирус во внешнюю среду, но он не так летит в воздушно-аэрозольной смеси, как у человека с респираторными симптомами», — объяснил он.

Вакцинация, по словам Позднякова, должна защищать от проявления любых клинических симптомов. Если прививка проведена по правильной схеме и организм дал адекватный иммунный ответ, то и стелс-симптомов возникнуть не должно. При этом омикрон-штамм «все-таки умудряется прорывать защиту в том числе вакцинированных», отметил врач. В этом случае обычно появляются характерные для ОРВИ симптомы, и заболевание не переходит в тяжелую форму.

Тем, кто обнаружил у себя эти симптомы, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Врач Ярослав Ашихмин в разговоре с «Лентой.ру» даже предложил считать любую простуду признаком омикрона, поскольку «сейчас он разбушевался». Из-за особенностей нового варианта коронавируса Роспотебнадзор сократил срок карантина для контактных лиц с 14 до 7 дней. Как объяснил Поздняков, необходимость в более длительном карантине отпала, поскольку инкубационный период инфекции при омикроне снизился. По его словам, в большинстве случаев омикрона инкубационный период длится 3-5 дней. Пациенты с подтвержденным ковидом должны находиться на изоляции до выздоровления, подчеркнул врач.

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