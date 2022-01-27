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18 минут назад

Вирусолог Чумаков: Волна COVID-19 пойдет на спад в начале февраля

В ближайшее время вызванная "омикрон"-штаммом волна COVID-19 в России пойдет на спад. Такой прогноз в эфире радио Sputnik озвучил вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Вирусолог Чумаков дал прогноз о новой волне COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снижения заболеваемости можно ожидать уже в начале второй декады февраля.

"Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится", - объяснил эксперт, напомнив, как развивались события в Европе и США. У нас тот же сценарий.

По словам эксперта, инфицированных в России много, и не все знают, что у них "омикрон".

"Большинство людей сейчас болеют бессимптомно. В реальности сейчас гораздо больше людей вовлечено в эту волну, и поэтому она быстрее "выгорит", не останется уже достаточного количества чувствительных к вирусу людей", - поделился своим мнением вирусолог.

Он также сказал, что это последняя большая волна COVID-19, и следующий штамм SARS-CoV-2 будет еще менее патогенным благодаря эволюции вируса.

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