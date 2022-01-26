Первый за 11 лет украинский спутник потерялся после запуска

Он отметил, что украинский спутник до сих пор не идентифицирован, хотя, по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в августе 2021 года, США уже должны были занести его в базу, которая доступна на специальном сайте. Колесник отметил, что информация о спутнике размещается там, как только объекты выходят в космическое пространство.