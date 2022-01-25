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37 минут назад

США обратились к России с просьбой по МКС

США планируют затопить Международную космическую станцию после завершения ее эксплуатации и попросили Россию разработать сценарий по ее сведению с орбиты. Об этом в интервью YouTube-каналу «Роскосмос ТВ» рассказал руководитель полета сегмента РФ МКС Владимир Соловьев.

США попросили Россию подумать о затоплении МКС
Фото: Олег Артемьев / РоскосмосОлег Артемьев / Роскосмос

«Надо думать о том, чтобы нам создавать новую станцию, а с Международной космической станцией завершать. Имея опыт завершения работ с "Миром", могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году», — сказал Соловьев.

Соловьев отметил, что в NASA впервые всерьез заговорили о перспективе затопления станции только в 2021 году.

В NASA предупредили об изоляции российского модуля МКС

«Раньше они говорили: ерунда, будет летать вечно. Сейчас уже говорят: вечно не полетит, надо думать о том, что делать дальше», — отметил Соловьев.

Срок эксплуатации Международной космической станции закончится в 2024 году. Москва обсуждает с партнерами по МКС возможность перенести эту дату на шесть лет, до 2030 года.

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