США попросили Россию подумать о затоплении МКС

«Надо думать о том, чтобы нам создавать новую станцию, а с Международной космической станцией завершать. Имея опыт завершения работ с "Миром", могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году», — сказал Соловьев.