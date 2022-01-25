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2 часа назад

На сколько новые процессоры AMD Ryzen быстрее старых

Новый процессор AMD Ryzen 9 6900HX показался в бенчмарке Geekbench. Его сравнили со старым 5900HX.

На сколько новые процессоры AMD Ryzen быстрее старых
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это первые результаты тестов, сделанные независимыми экспертами, а не AMD. Ryzen 9 6900HX не является флагманской моделью, она на 100 МГц медленнее 6980HX. Это восьмиядерный и 16-поточный процессор с базовой частотой 3,3 ГГц и разгоном до 4,9 ГГц. Он оснащён новым интегрированным графическим процессором RDNA2. HX означает, что это разблокированная модель.

Ryzen 9 6900HX набрал 1593 балла в одноядерном тесте и 10151 балл в многоядерном. Это соответственно на 12% и 33% лучше, чем у его предшественника Ryzen 9 5900HX. По сравнению с процессором того же класса от Intel (Core i9-12900H) производительность уже не так хороша. CPU Intel на 7-21% быстрее в одноядерном и на 37-42% быстрее в многоядерном тесте.

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