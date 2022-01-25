Стоит ли покупать iPhone 11 в 2022 году

В новом выпуске на «Канале Лучкова» определили причины популярности iPhone 11 среди пользователей и рассказали, есть ли смысл приобретать в 2022-м эту модель смартфона компании Apple.

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На сегодняшний день iPhone 11 является самым популярным смартфоном Apple. В чём причина этого? На самом деле в 2022 году многие люди хотят стать владельцами именно iPhone и им не важна модель, отмечает ведущий YouTube-канала.

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Главный критерий выбора покупателями именно iPhone 11 - это его стоимость. Продаётся эта модель иногда и со скидкой.

Согласно e-katalog, первоначальная цена 11-й версии iPhone составляет 650 долларов (51 тысяча рублей). Это довольно дорого для смартфона, который вышел в 2019 году.

Тем не менее у iPhone 11 есть несколько преимуществ. Прежде всего, это самый прочный смартфон на сегодня, отмечает эксперт. И здесь учитываются именно обычные аппараты, а не те, которые оснащены защитой от ударов. То есть iPhone 11 можно с лёгкостью носить и без чехла. А если добавить к телефону плёнку и чехол, то прослужит устройство очень долго. Есть здесь к тому же и влагозащита стандарта IP68. Кроме того, поддержка iPhone 11 будет длиться тоже ещё долго.

Из минусов смартфона - экран. Он оснащён технологией IPS. Однако разрешение здесь HD, а не Full HD. При этом разница незаметна, если не сравнивать iPhone 11 с другими устройствами.

Ещё один спорный момент - большие рамки. Хотя привыкнуть к ним тоже можно.

Также дисплей у всех iPhone, в том числе 11-го, довольно узкий. Из-за этого просматривать контент не так удобно, как на Android-смартфонах.

Однако все эти недостатки нивелируются отличной производительностью смартфона. И это несмотря на 4 ГБ ОЗУ и процессор A13 Bionic. Устройство способно «потянуть» любые мобильные игры.

Ещё один аспект, почему люди выбирают Apple, - это качество фото и видео. У iPhone 11 нет возможности большого приближения при съёмке, однако снимки и видео всё равно впечатляют. Примеры фотографий - ниже.

Но тут же возникает вопрос с памятью устройства. У iPhone в принципе её невозможно расширить при помощи MicroSD. В результате вы получаете аппарат с 64 ГБ постоянной памяти. Лично для ведущего, например, это очень мало.

Автономность в то же время у iPhone 11 довольно неплохая. Аккумулятор здесь в 3110 мА*ч, а для моделей Apple это на самом деле огромный объём.

Также сам по себе iPhone 11 в сравнении с современными мобильными устройствами выглядит громоздким. Это то, что также может повлиять на выбор.