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36 минут назад

Ученые заметили у медведей необычное поведение

Бурые медведи весной меняют ареал обитания, чтобы иметь возможность охотиться на детенышей оленей и лосей, выяснили ученые из Леонского университета в Испании и их коллеги из Великобритании, Норвегии и Швеции. Об этом они рассказали в статье в журнале Diversity.

Ученые заметили у медведей необычное поведение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи на протяжении двух лет следили за 15 медведями и более чем 2500 самками северных оленей в Швеции. Наблюдения показали, что медведи выходили из спячки как раз тогда, когда у самок появлялись детеныши. Обычно медведи выбирают для обитания местность вблизи болот и вечнозеленые леса, но после спячки предпочитали возвышенности и пересеченную местность, где размножались олени.

Кроме того, по окончании периода размножения оленей медведи перебирались к лиственным лесам и вырубкам, где в это время появлялись детеныши у лосей. Летом же, когда в лесах становилось больше людей, медведи переходили на питание ягодами и перебирались подальше от дорог.

Медведи адаптировались к условиям и вторгались в среду обитания уязвимой добычи, пишут исследователи. Один из медведей всего за месяц убил 38 новорожденных оленят, а за следующий - 18 лосят. Пик убийств приходился на май. Исследователи рассчитывают, что результаты их наблюдений помогут в прогнозировании перемещений бурых медведей и защите копытных в случае, если медведи будут слишком сильно мешать их размножению.

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