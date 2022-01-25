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1 час назад

Создатели анонимной сети Tor обжалуют блокировку сервиса в России

В сети появилась информация о том, что команда Роскомсвободы объединилась с The Tor Project для обжалования блокировки анонимной сети Tor в России.

Создатели сети Tor обжалуют блокировку сервиса в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению юристов отечественного проекта по противодействию цензуре в сети, решение суда противоречит закону и «серьёзно ограничивает права российских пользователей».

Решение суда противоречит закону и уже устоявшейся практике. Согласно позиции Верховного суда, любое решение, вынесенное без участия владельца сайта, является неправосудным и нарушающим права этого владельца. Саркис Дарбинян Глава юридической практики Роскомсвободы

Напомним, что сайт Tor Project был заблокирован в России в декабре 2021 года. Вместе с тем был «перекрыт доступ» к публичным прокси-серверам (узлам) и некоторым мостам (непубличным ретрансляторам в сеть Tor).

При этом Россия — вторая по величине страна по количеству активных пользователей Tor. Их число составляет 15% от всех пользователей анонимной сети.

Наука и техника,Саркис Дарбинян,
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