Создатели сети Tor обжалуют блокировку сервиса в России

В сети появилась информация о том, что команда Роскомсвободы объединилась с The Tor Project для обжалования блокировки анонимной сети Tor в России.

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По мнению юристов отечественного проекта по противодействию цензуре в сети, решение суда противоречит закону и «серьёзно ограничивает права российских пользователей».

Решение суда противоречит закону и уже устоявшейся практике. Согласно позиции Верховного суда, любое решение, вынесенное без участия владельца сайта, является неправосудным и нарушающим права этого владельца. Саркис Дарбинян Глава юридической практики Роскомсвободы

Напомним, что сайт Tor Project был заблокирован в России в декабре 2021 года. Вместе с тем был «перекрыт доступ» к публичным прокси-серверам (узлам) и некоторым мостам (непубличным ретрансляторам в сеть Tor).